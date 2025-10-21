В Единой биометрической системе зарегистрировались 50 млн россиян

Сервисом биометрической оплаты "по лицу" в Мосметро являются 600 тыс. человек, сообщила директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Татьяна Скворцова

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Пользователями Единой биометрической системы (ЕБС) сейчас являются 50 млн граждан РФ, сообщила директор департамента развития технологий цифровой идентификации Минцифры Татьяна Скворцова, выступая в Совете Федерации.

По ее словам, за время внедрения ЕБС у министерства, как у ее оператора, приобретен большой опыт в ее применении по различным направлениям. "На текущий момент пользователями Единой биометрической системы являются 50 млн граждан Российской Федерации", - сказала она.

Сервисом биометрической оплаты "по лицу" в Мосметро являются 600 тыс. человек, добавила она. С метро Петербурга, по ее словам, проект сейчас находится "на стадии проектирования", внедрения. К концу 2025 года, считает Скворцова, полностью будет закрыт "трек с внедрением" биометрических систем в метрополитенах России.

"В целом мы видим достаточно хорошую динамику использования биометрических технологий на вход в метрополитен. Например, количество транзакций "по лицу" в Москве составляет 170 тыс. в день", - поделилась она.