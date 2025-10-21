ЦУМ запустил виртуальную примерочную

Искусственный интеллект подгоняет вещи по размеру, форме тела и росту покупателя

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Российская команда разработчиков представила виртуальную примерочную DRESSCODE.AI, которую уже интегрировал на своих площадках ЦУМ, сообщили ТАСС в пресс-службе DRESSCODE.

"Покупателю нужно просто сделать селфи, указать параметры фигуры. Искусственный интеллект подгонит вещи по размеру, форме тела и росту, а результат по качеству сравним с глянцевой фотосессией. Разработчики обучили систему на тысячах реальных фигур и сотнях тысяч предметов одежды - поэтому примерка выглядит максимально реалистично", - сообщили в пресс-службе.

Презентация технологии состоялась в ЦУМе, который начал применять DRESSCODE.AI на своих площадках. Решение уже интегрировано в пункты выдачи заказов интернет-магазина tsum.ru.

"Для всех нас - это просто способ сделать жизнь немного красивее. Мы сейчас, по сути, живем в какой-то одной большой ленте социальной сети. Мы ее листаем, вокруг мелькает множество образов и часто просто нет времени остановиться и внимательно что-то рассмотреть. Наша технология виртуальной примерки как раз помогает сделать правильный выбор при минимальных усилиях", - отметил главный редактор DRESSCODE Василий Максименко.