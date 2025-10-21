Мишустин приказал исключить возможность ввоза товаров в РФ без уплаты налогов

По словам премьер-министра, нужно активно взаимодействовать и с торговыми партнерами РФ за рубежом, выравнивать условия в рамках Евразийского экономического союза

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Глава правительства РФ Михаил Мишустин указал на необходимость выработать условия, исключающие возможность ввоза товаров в Россию без уплаты налогов.

"Бывают случаи, когда минимальными мерами контроля, по сути, поощряется ввоз из третьих стран товаров в Российскую Федерацию без должного налогообложения. Ежегодно мобильными группами таможни выявляются значительные объемы, по которым присутствуют признаки ухода от налога на добавленную стоимость", - рассказал Мишустин в ходе стратсессии.

Оплата товара при этом производится либо наличными, либо через цифровые валюты, а последующая реализация проходит через тех, кто использует упрощенку и не платит косвенные налоги, уточнил премьер. "Ключевая наша задача - выработать такие условия, при которых существование подобных серых схем станет невозможным", - указал он.

Нужно, по словам Мишустина, активно взаимодействовать и с торговыми партнерами РФ за рубежом, выравнивать условия в рамках Евразийского экономического союза. "Различие еще сохраняется и по косвенным платежам, в подходах к администрированию. А также есть вопросы и различия в технических, санитарных и ветеринарных нормах", - пояснил глава кабмина.

На международном направлении правительство занимается сближением таможенных систем управления рисками в государствах, которые входят в ЕАЭС, а также правил в других областях контрольно-надзорной деятельности, продолжил премьер.

"Это достаточно трудоемкий и кропотливый процесс, но заниматься им надо, это необходимо. Важно создавать для участников рынка конкурентные возможности двигаться по всей цепочке от контроля легальности ввоза товаров в формирование справедливой входной стоимости до прозрачности всех денежных операций в России вне зависимости от формы их совершения", - подчеркнул Мишустин.

Нелегальное кредитование

Особого внимания, по словам главы правительства, заслуживает борьба с нелегальным кредитованием, способствующим притоку заемщиков и заимодавцев в серую зону. "Пресекать незаконную деятельность подобного рода просто необходимо", - указал премьер.