Emirates возобновляет полеты на Мадагаскар
ХАРАРЕ, 21 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Emirates решила возобновить полеты на Мадагаскар. Об этом сообщил малагасийский портал 2424.mg со ссылкой на представительство компании в Антананариву.
Рейсы Дубай - Антананариву и Антананариву - Дубай вновь будут в полном объеме осуществляться с 23 октября.
Emirates прекратила авиасообщение с Мадагаскаром в связи с началом 25 сентября этого года антиправительственных выступлений против занимавшего на тот момент пост президента страны Андри Радзуэлины. 14 октября Национальная ассамблея проголосовала за отстранение его от власти в связи с отсутствием на месте. Это решение поддержал Высший конституционный суд и предложил военным во главе с Микаэлем Рандрианириной встать во главе страны. 17 октября он принял присягу в качестве президента на переходный период, а 20 октября назначил Херинцаламу Радзаунаривелу на пост премьер-министра на переходный период. В стране отменен комендантский час. Национальная авиакомпания Madagascar Airlines в полной мере возобновляет полеты по всем направлениям на территории страны.