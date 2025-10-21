В России обрабатывающий сектор вырос на 3,2% с 2025 года

Премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что основной вклад вносит машиностроение, где темпы роста приблизились к 11%

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Выпуск продукции в обрабатывающем секторе с января по август включительно увеличился на 3,2%, за предыдущие годы суммарный прирост составил около 20%. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии "Повышение эффективности экономики и обеспечение равных условий ведения бизнеса".

"После двух лет форсированного роста выпуск (продукции обрабатывающего сектора - прим. ТАСС) увеличился почти на 20%. В текущем году темпы немного снизились, по итогам восьми месяцев составили 3,2%", - сказал он.

Мишустин рассказал, что основной вклад вносит машиностроение, где темпы роста приблизились к 11%. Двузначные показатели также фиксируются и в технологичных сферах - это компьютеры, электроника, оптика, лекарственные средства и медицинские материалы. Рост российской экономики в целом также поддерживают строительные индустрии и сельское хозяйство.

"Наличие равных условий предпринимательства - одна из фундаментальных составляющих успеха. Это важно для сохранения динамики внутреннего производства, прежде всего обрабатывающего сектора, который был драйвером экономики на протяжении долгого времени", - отметил глава кабмина.

Он также подчеркнул, что конкуренция напрямую влияет на технологическую и экономическую динамику и позволяет отечественным предприятиям, в том числе и лидерам в своих сегментах, повышать качество и привлекательность своего товара, совершенствовать производственные процессы, обновлять оборудование, обучать сотрудников, а также внедрять лучшие практики и повышать производительность труда. "Такая работа особенно актуальна, когда перед страной стоят серьезные вызовы, в том числе связанные с возможными изменениями в глобальной торговле. Этот фактор очень важно учитывать. Необходимо помогать отечественному бизнесу формировать среду, в которой удобно создавать и реализовывать проекты", - заключил премьер.