Цены на платину, палладий, золото и серебро обваливаются

Стоимость фьючерсов на драгоценные металлы демонстрирует снижение от 3 до 6%

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерсов на драгоценные металлы - платина, палладий, золото и серебро - на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) и бирже Comex (подразделение NYMEX) демонстрирует снижение от 3 до 6%, следует из данных торговой площадки.

По данным на 15:46 мск, цена фьючерса на палладий с поставкой в декабре 2025 года на NYMEX находилась на уровне $1 437 за тройскую унцию (-6,52%), а фьючерс на платину с поставкой в январе 2026 года на NYMEX снижался на 5,64%, до $1 559 за тройскую унцию.

В то же время стоимость на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex составляла $4 217,2 за тройскую унцию (-3,26%), а фьючерс на серебро на бирже Comex находился на уровне $48,685 за тройскую унцию (-5,25%).

По состоянию на 16:10 мск, стоимость золота ускорила снижение и торговалась на уровне $4 211,3 за тройскую унцию (-3,4%), а цена на серебро немного замедлила снижение, опустившись до $48,795 за тройскую унцию (-5,04%). В то же время фьючерс на палладий снижался на $1 438,5 за тройскую унцию (-6,43%), а фьючерс на платину сохранился на уровне $1 559 за тройскую унцию (5,64%).