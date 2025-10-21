Bild: VW приостановит выпуск Golf и Tiguan из-за дефицита чипов

Редакция сайта ТАСС

Volkswagen Tiguan (2025) © VanderWolf Images/ Shutterstock/ FOTODOM

БЕРЛИН, 21 октября. /ТАСС/. Германский концерн Volkswagen готовится к приостановке выпуска ряда моделей автомобилей из-за дефицита полупроводников, возникшего на фоне неопределенной ситуации вокруг компании Nexperia. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на источники.

По их данным, в первую очередь эта мера затронет производство модели Golf, далее будет остановлен выпуск модели Tiguan. Запасов полупроводников хватит для работы заводов в обычном режиме на ближайшую неделю, далее они будут израсходованы, и компании придется останавливать конвейер.

Как пишет газета, для концерна остановка производства будет "катастрофой", поскольку он и так испытывает сложности из-за повышенной конкуренции со стороны китайских производителей, высоких пошлин США.

Компания уже планирует перевод сотрудников в режим временной неполной занятости, это может затронуть десятки тысяч работников. При этом представитель Volkswagen в комментарии изданию заявил, что компания следит за ситуацией на рынке полупроводников и что "запасы производственных материалов на ближайшее время обеспечены".

12 октября Минэкономики Нидерландов сообщило о задействовании в отношении Nexperia "закона о доступности товаров" - инструмента, применяемого в исключительных случаях для защиты стратегических активов. Спустя два дня Апелляционный суд Амстердама постановил отстранить главу Nexperia Чжан Сюэчжэна от выполнения обязанностей, назначив на его место временного директора. Все акции Nexperia Holding, за исключением одной, были переданы в управление независимого управляющего. В ответ на это, как сообщило агентство Bloomberg, Китай ввел экспортные ограничения против Nexperia, запретив подразделению компании в КНР и ее субподрядчикам вывозить часть компонентов за пределы страны.

Компания Nexperia, принадлежащая китайскому концерну Wingtech, производит микрочипы для европейской автомобильной промышленности и бытовой электроники.