Оборот розничного рынка легкой промышленности в РФ составляет 11 трлн рублей

Доля потребительского сегмента в этой цифре оценивается примерно в 70%, заявили в Минпромторге

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Оборот розничного рынка легкой промышленности в России составляет, по данным Минпромторга РФ, 11 трлн рублей. Об этом заявила замдиректора департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга Ксения Бобылева в кулуарах форума "Сделано в России".

"По официально данным, оборот розничный рынка легкой промышленности составляет 3 трлн рублей. При этом мы провели свои экспертные переоценки этой цифры и пришли к цифре 11 трлн. То есть это огромная разница, огромный пробел в подходах к формированию статистики, в подходах к прослеживаемости товаров. Это все те проблемы, с которыми мы боремся", - сказала она.

По словам Бобылевой, доля потребительского сегмента в этой цифре преобладает и оценивается примерно в 70%.

Замглавы департамента отметила, что рынок легкой промышленности пока в меньшей степени контролируется отечественными компаниями, поскольку традиционно действует модель свободной торговли с большим потоком продукции из Китая и Турции. Однако эти условия необходимо учитывать и адаптироваться к ним, выстраивая маржинальный бизнес для всех участников.

