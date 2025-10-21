"Автоваз" может запустить до семи сборочных площадок за рубежом до 2028 года

Речь идет о трех площадках в странах СНГ, а также по две — в Африке и на Ближнем Востоке

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. "Автоваз" может запустить до семи сборочных площадок за рубежом в перспективе трех лет - до 2028 года, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов в кулуарах форума "Сделано в России".

На заседании комиссии Госсовета глава автоконцерна заявил о планах "Автоваза" запустить до семи сборочных площадок за рубежом. Речь идет о трех площадках в странах СНГ, а также по две — в Африке и на Ближнем Востоке.

"Мы планируем (новые площадки запуска за рубежом - прим. ТАСС). Мы надеемся, по крайней мере, что они будут реализованы <…> на горизонте даже наверное трехлетнем, до 2028 года. В большей степени мешает, как это ни странно, макроэкономический фактор, на который мы повлиять не можем - это стабильный, но при этом сильный курс рубля", - сказал Соколов.

"Если вы помните, в прошлом году курс рубля в этот период времени был ближе к отметке 100 рублей за 1 доллар, и это стимулировало экспорт. Откат на 20% он, конечно, сильным образом скорректировал, к сожалению, наши планы и планы наших партнеров зарубежных <…> Это, конечно, очень серьезно для любого рынка, и поэтому мы рассчитывали, что мы увеличим экспорт в 2025 году, но пока дай бог, так сказать, достичь прошлогодней планки в 20 тысяч автомобилей", - отметил он.

Планы "Автоваза" по экспорту на 2026 год будут зависеть от курса рубля, подчеркнул президент компании. "Если курс будет, как в конце 2024 года, я уверенно могу сказать, что этот рост будет более, чем в полтора раза", - подытожил Соколов.

