Минфин и ЦБ отметили необходимость легализации расчетов в криптовалюте в ВЭД

Министр финансов Антон Силуанов уточнил, что оплата за импорт, оплата и вывод валюты из страны осуществляется с использованием крипторынка и крипторасчетов

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Минфин и Банк России договорились о необходимости легализации расчетов в криптовалютах в рамках внешнеэкономической деятельности, заявил министр финансов Антон Силуанов по итогам стратегической сессии о повышении эффективности экономики и обеспечении равных условий ведения бизнеса, которую провел премьер-министр Михаил Мишустин.

"Видим большое направление работы с крипторасчетами и криптовалютой. Оплата за импорт, оплата и вывод валюты из страны осуществляется с использованием крипторынка и крипторасчетов. Поэтому мы договорились с Центральным банком о необходимости упорядочения легализации этого рынка с усилением контрольных функций со стороны Центрального банка. Поэтому, мы считаем, что это направление должно быть легализовано", - сказал Силуанов.

Он подчеркнул, что совместно с Росфинмониторингом будет обеспечен порядок в этом секторе.