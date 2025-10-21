ЕК, запрещая газ из РФ, хочет удвоить усилия по борьбе с ценами на энергию в ЕС

В качестве мер по снижению цен Еврокомиссия назвала использование субсидирования со стороны стран ЕС и фондов ЕС и реформирование налогового законодательства

БРЮССЕЛЬ, 21 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия одновременно с принятием запрета на поставки российских энергоносителей выступила с заявлением о намерении удвоить усилия по борьбе с "неприемлемо высокими" ценами на электричество в ЕС для населения и бизнеса. Такое заявление распространила пресс-служба Еврокомиссии.

"Еврокомиссия удваивает усилия по снижению цен на энергию, чтобы быстро облегчить положение частных потребителей и предприятий", - отмечается в заявлении. Она признала, что "неприемлемо высокие" цены на электричество являются серьезным риском для конкурентоспособности европейской продукции на мировом рынке.

"Нашим гражданам и нашей промышленности нужны срочные меры по облегчению ценового бремени", - заявил в этой связи еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен.

В качестве мер по снижению цен Еврокомиссия назвала использование субсидирования со стороны стран ЕС и фондов ЕС, реформирование налогового законодательства, развитие сетевой инфраструктуры и "диверсификацию поставок газа в Европу".

20 октября на встрече министров энергетики ЕС в Люксембурге Еврокомиссия добилась одобрения решения о бессрочном запрете странам ЕС закупать все виды российского газа с 2028 года. По итогам этого заседания Йоргенсен объявил, что с 2028 года в ЕС не должно попасть "ни одной молекулы российской энергии".