Всемирный банк оценил послевоенное восстановление Сирии в $216 млрд

Ущерб инфраструктуре и жилому фонду в период военных действий с 2011 по 2024 год оценивается в сумму $108 млрд

Редакция сайта ТАСС

Алеппо, Сирия © Тимур Абдуллаев/ NewsTeam/ ТАСС

БЕЙРУТ, 21 октября. /ТАСС/. Предполагаемые расходы на восстановление Сирии после 13-летнего конфликта составляют $216 млрд, что в 10 раз превышает ВВП страны. Об этом сообщила саудовская газета Asharq al Awsat со ссылкой на данные, которые приводятся в докладе Всемирного банка (ВБ).

В документе прямой физический ущерб инфраструктуре и жилому фонду в период военных действий с 2011 по 2024 год оценивается в сумму $108 млрд. Наибольший урон нанесен провинциям Алеппо, Риф-Дамаск и Хомс, куда потребуется направить основные инвестиции в ближайшие годы.

Как указывается в докладе, реальный ВВП арабской республики с 2010 по 2022 годы упал на 53%, а номинальный ВВП за тот же период сократился с $67,5 млрд до $21,4 млрд.

Директор департамента ВБ по Ближнему Востоку Жан-Кристоф Карре заявил изданию о готовности поддержать усилия по реконструкции Сирии, несмотря на колоссальный ущерб и проблемы. "Скоординированные действия и комплексная, структурированная программа имеют решающее значение для содействия сирийскому народу в процессе хозяйственного восстановления и долгосрочного развития", - отметил он.

При этом министр финансов Сирии Мухаммед Ясир Барние указал на важность проведенного ВБ исследования о масштабах разрушений и предстоящих расходах на восстановление экономики республики. Он призвал международное сообщество "помочь Сирии заложить основу для процветания будущих поколений".