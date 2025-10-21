Стоимость золота опустилась ниже $4 100 впервые с 13 октября

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) снижалась более чем на 6% и опускалась ниже $4 100 за тройскую унцию впервые с 13 октября 2025 года. Это следует из данных торговой площадки.

По данным на 17:45 мск, цена на драгметалл снижалась на 6,11% и составляла $4 093 за тройскую унцию. К 18:00 мск стоимость золота замедлила снижение до $4 144,7 за унцию (-4,92%).

В то же время фьючерс на серебро на бирже Comex с поставкой в августе 2025 года находился на уровне $47,69 (-7,19%) за тройскую унцию.

Цена фьючерса на палладий с поставкой в декабре 2025 года на NYMEX составляла $1 434 за тройскую унцию (-6,72%), а фьючерс на платину с поставкой в январе 2026 года на NYMEX снижался на 7,44%, до $1 529,2 за тройскую унцию.