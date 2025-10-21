Доля расчетов с РФ в рублях и валютах дружественных стран составила 85,7%

В азиатском регионе показатель составил 87,4%, сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Общая доля расчетов в рублях и валютах дружественных стран за экспорт из России, по последним данным, составила 85,7%, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на полях форума "Сделано в России".

"Мы значительно увеличили расчеты в национальных валютах между нами и дружественными странами. По последним данным Банка России, общая доля расчетов в рублях и валютах дружественных стран за экспорт из России составила 85,7%", - сказал он.

При этом в азиатском регионе, как уточнил Алиханов, общая доля расчетов в рублях и валютах дружественных стран за экспорт из РФ составила 87,4%, в африканских странах - 85,9%.

"В общем, доля рублевых расчетов за экспорт обновила рекордные значения июня (55,6%) и достигла 56,3%", - отметил министр.

