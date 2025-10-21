Несырьевой неэнергетический экспорт РФ за девять месяцев вырос на 6%

Он составил $111,4 млрд, поделился глава Минпромторга Антон Алиханов

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов © Вячеслав Прокофьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Объем несырьевого неэнергетического экспорта России за 9 месяцев 2025 года вырос на 6% и составил $111,4 млрд, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на полях форума "Сделано в России".

"По итогам девяти месяцев 2025 года объем несырьевого неэнергетического экспорта составил $111,4 млрд, при этом прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 6%", - сказал он.

Объем промышленного экспорта составил $85,4 млрд, а экспорт продукции АПК - $26 млрд, уточнил он.

При этом фиксируется рост поставок в дружественные страны. Так, по итогам семи месяцев объем несырьевого неэнергетического экспорта увеличился на 7% относительно аналогичного периода 2024 года и составляет более 84% от общего ННЭ, отметил Алиханов.

"Такая положительная динамика позволит обеспечить достижение планового объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в $149,2 млрд, в том числе $111,4 млрд промышленного экспорта и $37,8 млрд экспорта продукции АПК", - подчеркнул министр.

По его словам, ключевыми партнерами России за январь - июль 2025 года по-прежнему остаются такие дружественные страны, как Китай, Индия, Турция, Белоруссия, Египет, Бразилия, ОАЭ и Алжир. Совокупный прирост ННЭ в эти страны составил более 19% в 2025 году.

