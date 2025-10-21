Резиденты СЭЗ из ЛНР инвестируют в свое развитие более 133 млрд рублей

Все больше инвесторов строительной и аграрной сфер проявляют интерес к свободной экономической зоне, отметил глава республики Леонид Пасечник

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

ЛУГАНСК, 21 октября. /ТАСС/. Число резидентов свободной экономической зоны (СЭЗ) в Луганской Народной Республике выросло до 160 компаний, они направят на свое развитие свыше 133 млрд рублей. Об этом в Telegram-канале сообщил глава республики Леонид Пасечник.

"Все больше инвесторов готовы поддерживать экономику республики. Этому во многом способствует свободная экономическая зона, оператором которой в Донбассе и Новороссии является Фонд развития территорий. В регионе ее участниками уже стали 160 предприятий и компаний. Резиденты СЭЗ планируют вложить в производство на территории республики свыше 133 млрд рублей. Будет задействовано порядка 35 тыс. сотрудников. Появится более 9 тыс. новых рабочих мест", - написал он.

Пасечник отметил, что все больше инвесторов строительной и аграрной сфер проявляют интерес к СЭЗ. Так, только в октябре резидентами СЭЗ в республике стали еще два специализированных застройщика, зарегистрированных в ЛНР. "Это свидетельствует о том, что строительство у нас продолжает набирать обороты, и механизмы СЭЗ этому способствуют", - считает глава республики.

Свободная экономическая зона (СЭЗ) на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей была создана 24 июня 2023 года. Зона предполагает особый режим предпринимательской и другой деятельности, который включает налоговые и таможенные льготы, субсидии на возмещение процентов по кредитам, специальные земельные и градостроительные нормативы, иные меры. СЭЗ будет работать до 31 января 2050 года, но этот срок может быть продлен или прекращен досрочно.