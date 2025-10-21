Мишустин внес в ГД протокол изменений в соглашение с Южной Осетией о торговле

Официальным представителем правительства РФ при рассмотрении законопроекта в Госдуме премьер назначил замминистра энергетики Дмитрия Исламова

ЦХИНВАЛ, 21 октября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внес на ратификацию в Госдуму протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение с Южной Осетией о режиме торговли товарами от 2 марта 2012 года, согласно которым республика освобождается от вывозной таможенной пошлины на бензин с октановым числом 95-98. Соответствующий документ опубликован.

"В соответствии со статьей 16 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" правительство Российской Федерации постановляет: одобрить протокол о внесении изменений в Соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Южная Осетия о режиме торговли товарами от 2 марта 2012 года подписанный в г. Санкт-Петербург 19 июня 2025 года. Внести в Государственную думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального закона "О ратификации протокола о внесении изменения в Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Республики Южная Осетия о режиме торговли товарами от 2 марта 2012 года", - говорится в постановлении.

Официальным представителем правительства РФ при рассмотрении законопроекта в Госдуме Мишустин назначил замминистра энергетики России Дмитрия Исламова.

Ранее пресс-служба югоосетинского кабмина сообщала, что 19 июня 2025 года Южная Осетия и Россия подписали на полях Петербургского экономического форума протокол о внесении изменения в соглашение между правительствами двух стран о режиме торговли товарами от 2 марта 2012 года. Изменения касаются освобождения от вывозной таможенной пошлины бензина с октановым числом 95-98 (по исследовательскому методу). Документ был подписан министром экономического развития Южной Осетии Сарматом Котаевым и замминистра энергетики РФ Евгением Грабчак.