El País: Украине хватит денег для существования лишь до апреля 2026 года

По информации газеты, ЕС активизировал разговоры о возможном выделении Киеву беспроцентных кредитов

Редакция сайта ТАСС

МАДРИД, 21 октября. /ТАСС/. Украина обладает финансовыми средствами в бюджете, необходимыми для удержания на плаву, лишь до конца первого квартала 2026 года. Об этом сообщила газета El País со ссылкой на источники в Евросоюзе.

По их информации, Украина столкнулась с серьезными финансовыми проблемами, в связи с чем ЕС активизировал разговоры о возможном выделении Киеву беспроцентных кредитов в размере €140 млрд ($160 млрд) за счет суверенных активов РФ, замороженных в странах Евросоюза.

Бюджет Украины уже несколько лет составляется с рекордным дефицитом. Собственные доходы позволяли покрывать только его военные статьи, а все остальное финансируется за счет помощи Запада. В настоящее время в Киеве признают, что страна полностью исчерпала собственные ресурсы для финансирования военных нужд и изыскивать средства с каждым разом становится все сложнее.

Ранее газета Politico со ссылкой на документ сообщила, что Еврокомиссия ищет способы, при помощи которых можно было бы выделить Украине еще €25 млрд "репарационного кредита" за счет замороженных российских активов на личных счетах. Таким образом в Брюсселе рассчитывают увеличить обещанную сумму в €140 млрд.