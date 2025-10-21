Второе чтение проекта бюджета на 2026-2028 годы может состояться 18 ноября

Комитет Госдумы по бюджету и налогам подготовил к первому чтению проект постановления Госдумы, в который вошли предложения по доработке законопроекта ко второму чтению от профильных комитетов и трех фракций

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Второе чтение проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы может состояться 18 ноября, заявил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам глава комитета Андрей Макаров.

Комитет подготовил к первому чтению проект постановления Госдумы, в который вошли предложения по доработке законопроекта ко второму чтению от профильных комитетов и трех фракций. "Свои замечания к законопроекту о трехлетнем бюджете и предложения по доработке законопроекта ко второму чтению представили 21 профильный комитет Госдумы и три политические фракции. Основной блок предложений поступил от фракции "Единая Россия", также отдельные предложения представили фракции ЛДПР и "Новые люди", - сказал Макаров.

Он также добавил, что "в случае принятия законопроекта о федеральном бюджете на 2026-2028 годы в первом чтении комитет будет рекомендовать вынести его на рассмотрение во втором чтении 18 ноября".