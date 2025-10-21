Всероссийский форум легкой промышленности пройдет в Иванове 31 октября

В пленарной сессии участвуют заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, а также представители Торгово-промышленной палаты России

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Всероссийский отраслевой форум легкой промышленности "Мануфактура 4.0" пройдет 31 октября на площадке образовательного центра "Солярис" в Иванове. Одной из основных тем станет стратегия развития легкой промышленности страны, сообщили в пресс-службе правительства Ивановской области.

"Всероссийский отраслевой форум легкой промышленности "Мануфактура 4.0" состоится 31 октября в Иванове на площадке образовательного центра "Солярис". Основными темами пленарного заседания и экспертных сессий станет стратегия развития легкой промышленности РФ, вопросы защиты рынка и отечественного товаропроизводителя. На площадках форума эксперты отрасли, представители власти и контролирующих органов обсудят новые меры, направленные на удовлетворение запросов потребителей продукции легкой промышленности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в пленарной сессии форума участвуют заместитель министра промышленности и торговли РФ Иван Куликов, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, а также представители Торгово-промышленной палаты России, центра развития перспективных технологий "Честный знак", Федеральной таможенной службы, Росаккредитации, Росстандарта и Роскачества. "Традиционно в развитие основной тематики форума состоится ряд экспертных сессий. В этом году на "Мануфактуре 4.0" поднимут темы расширенной ответственности производителя, сертификации в швейной отрасли и развития российских брендов, технологий автоматизации и цифровизации, подготовки кадров, борьбы с контрафактной продукцией и защиты отечественного рынка", - сообщили в пресс-службе.

По информации пресс-службы правительства региона, легкая промышленность занимает первое место в экономике региона, почти половину обрабатывающих производств Ивановской области занимают текстильные и швейные предприятия. "В Ивановской области на текстильных предприятиях трудятся почти 27 тысяч жителей. Сегодня на предприятиях региона выпускают 96% российской медицинской марли, 81% постельного белья, 79% хлопчатобумажных тканей и трикотажных полотен, 61% спецодежды. Регион не только остается лидером в традиционном текстиле, но и первыми в стране ивановские предприятия открывают инновационные текстильные производства", - отметили в правительстве региона, добавив, что с 2018 года Ивановская область стала главной площадкой проведения Всероссийского форума легкой промышленности.