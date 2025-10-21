РЭЦ: уход глобальных игроков создал окно возможностей для брендов РФ

По словам руководителя проекта по поддержке экспорта услуг РЭЦ Екатерины Кондаковой, логистика, финансирование, а также высокая международная конкуренция являются основными экспортными барьерами

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Уход глобальных игроков с российского рынка создал окно возможностей для отечественных брендов, заявила руководитель проекта по поддержке экспорта услуг РЭЦ Екатерина Кондакова на сессии на Международном экспортном форуме "Сделано в России".

"Уход глобальных игроков создал окно возможностей для отечественных брендов некоторое время назад. Сейчас в период экономической турбулентности выживут только профессионалы. Перед многими российскими брендами встала дилемма - укреплять позиции внутри страны или начинать международную экспансию", - сказала Кондакова.

По ее словам, логистика, финансирование, а также высокая международная конкуренция являются основными экспортными барьерами. "Нужно ли это российским брендам, или же нам лучше сейчас сосредоточиться на укреплении внутреннего рынка - с этим фэшн-индустрии предстоит определиться в ближайшие годы", - отметила Кондакова.

Форум "Сделано в России" проходит в Москве 21 октября. ТАСС - генеральный информационный партнер.