ANI: Индия планирует приобрести у России ракеты для С-400

По данным агентства, общая стоимость контракта может составить около $1,1 млрд

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 21 октября. /ТАСС/. Индия планирует закупить у России крупную партию ракет для зенитных ракетных комплексов С-400. Об этом сообщает информационное агентство ANI.

"Индийские ВВС намерены закупить значительное количество ракет для укрепления потенциала своей ПВО. Переговоры с российской стороной по этому вопросу уже ведутся", - заявили ANI источники в оборонных кругах.

По данным агентства, общая стоимость контракта может составить 100 млрд рупий (около $1,1 млрд). Министерство обороны республики, вероятно, рассмотрит предложение ВВС Индии на предстоящем заседании Совета по оборонным закупкам, запланированном на 23 октября.

По их словам, потребность в большем количестве российских ракет связана с высокой эффективностью ЗРК С-400, которая была продемонстрирована в ходе четырехдневной индийской операции "Синдур" в мае против террористических целей в Пакистане. Этими ракетами были сбиты от пяти до шести пакистанских истребителей и военно-транспортный самолет С-130.

Индия также рассматривает вопрос о закупке в России ракет класса воздух-воздух и создание новых модификаций сверхзвуковых крылатых ракет BrahMos совместного производства. Ранее СМИ сообщили, что Индия рассматривает закупки не только С-400, но и новейших российских ЗРК С-500.

Индия в 2018 году подписала соглашение о покупке пяти дивизионов ЗРК С-400 на сумму $5,43 млрд. Первая полученная от России ракетная система "Триумф" была размещена в штате Пенджаб на границе с Пакистаном.

Операция "Синдур"

После теракта 22 апреля в туристическом городе Пахалгам (индийская союзная территория Джамму и Кашмир) Нью-Дели 7 мая начал операцию "Синдур", нанеся удары по связанным с террористами целям в Пакистане. В операции была задействована военная техника российского производства, находящаяся на вооружении ВС Индии.

Премьер-министр южноазиатской республики Нарендра Моди заявил после этого, что система противовоздушной обороны Индии, усиленная в том числе ЗРК С-400, стала определяющей силой в этой операции. Затем он посетил авиабазу Адампур (северо-западный штат Пенджаб), где сфотографировался на фоне С-400.