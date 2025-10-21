ЕК не намерена отрезать поставки российского газа Сербии

При этом Евросоюз поддерживает максимальную интеграцию Сербии в европейский энергорынок, призвав диверсифицировать поставки за счет ввоза газа из Европы

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 21 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия не намерена отрезать поставки российского газа Сербии. С таким утверждением выступила еврокомиссар по расширению Марта Кос, выступая в Европарламенте.

"Вчера Совет ЕС одобрил свою переговорную позицию по плану RePowerEU ("Перезапитать Европу" - прим. ТАСС), которая включает полный запрет странам ЕС закупать российский газ с 2028 года. Это решение не предполагает, что страны ЕС должны будут прекратить транзит российского газа в третьи страны, такие как Сербия", - заявила она.

Кос выступила с утверждением, что ЕС "не отрезает Сербию от российского газа", но добавила, что Евросоюз поддерживает максимальную интеграцию Сербии в европейский энергорынок, призвав диверсифицировать поставки за счет ввоза газа из Европы.

Еврокомиссар также выступила с резкой критикой в адрес Сербии за связи с Россией и Китаем: "Тесные отношения с Москвой и Пекином, включая повторение критических заявлений в адрес ЕС - это не то, что мы ожидаем от страны-кандидата, эти действия идут вразрез с европейскими стандартами и ценностями".

Процедура приема в ЕС третьих стран подразумевает, что до вступления они должны полностью синхронизировать свое законодательство с нормами ЕС, что включает полное следование внешней политике Брюсселя, несмотря на то что кандидаты не имеют никакого влияния на ее формирование. Для Сербии это означает, что она не сможет войти в ЕС не признав независимость Косово и не разорвав связи с Россией, о чем брюссельские чиновники уже неоднократно заявляли.