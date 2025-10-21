Машиностроительный дивизион Росатома намерен набрать 40 тыс. сотрудников

Помешать может демографическая яма, заявил гендиректор "Росатом Машиностроение" Игорь Котов

ПЕТРОЗАВОДСК, 21 октября. /ТАСС/. В машиностроительный дивизион Росатома планируют дополнительно набрать порядка 40 тыс. специалистов к 2030-2032 году с учетом поставленных на будущее задач. Однако повлиять на ситуацию может демографическая яма, сообщил генеральный директор "Росатом Машиностроение" и куратор региональных отделений Игорь Котов во время своего выступления по ВКС в рамках Машиностроительного форума Северо-Запада.

"С учетом тех амбиций, которые мы перед собой ставим, тех задач, которые перед собой ставим, к 2030-2032 году нам надо будет набрать еще 40 тысяч человек <...>. Мы видим, что те, кого мы могли бы нанять на работу в 30-32 году, это дети, которые заканчивают школу. Мы видим демографическую яму", - отметил Котов.

По словам гендиректора, в таких условиях на первый план выходит роботизация. Он подчеркнул, что речь в этом случае идет не о сокращениях, а о решении вопроса с нехваткой специалистов определенных профессий на рынке труда. "Роботизация - это не про сокращение людей, а именно про недобор тех людей, в чьих профессиях, в чьих руках мы сегодня остро нуждаемся, а на рынке труда они просто отсутствуют", - сказал Котов.

Машиностроительный форум Северо-Запада проходил на базе Петрозаводского государственного университета. Участники обсудили темы, связанные с роботизацией, сенсорикой и мониторингом в промышленности. В мероприятии приняли участие представители профильных министерств и ведомств, руководители промышленных предприятий, IT-специалисты и эксперты.