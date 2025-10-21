В Петербурге пройдет международный рыбопромышленный форум

В рамках мероприятия состоится гастрономический фестиваль "Русская рыба"

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 октября. /ТАСС/. Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдет с 22 по 24 октября в Санкт-Петербурге. Ключевыми темами форума станут популяризация рыбы, новые технологии в аквакультуре, перспективы наращивания отечественного производства кормов, селекцию и другие вопросы, сообщили в пресс-службе Росрыболовства.

Также участники форума обсудят проблемы судостроения. Идет модернизация рыбохозяйственного комплекса, реализуется программа инвестиционных квот. Спикеры будут говорить о достижениях в этой области, о реализации задачи импортозамещения и развитии государственной поддержки.

Еще одной темой для обсуждения станет логистика - одно из ключевых условий для обеспечения потребителей по всей стране качественной и разнообразной рыбной продукцией. Ведущие эксперты обсудят эффективные решения и перспективные нововведения в этой области.

В рамках форума пройдет церемония награждения победителей всероссийских отборочных соревнований "Профессионалы" по компетенциям рыбохозяйственного комплекса, также состоится традиционный открытый разговор "Смотрим за горизонт!".

В рамках VIII Международного рыбопромышленного форума пройдет гастрономический фестиваль "Русская рыба". Жители и гости Санкт-Петербурга смогут попробовать специальные рыбные сеты в ведущих ресторанах и гастрономических точках города.

"Подобные события помогают продвигать отечественную рыбную продукцию, делать ее ближе и понятнее для потребителя. Появляются новые рецептуры, здоровые линейки, мы видим широкое разнообразие вкусов и форматов - от свежей рыбы до "ready to cook" товаров. Сегодня предприятия рыбопромышленного комплекса предлагают действительно широкий ассортимент, важно знакомить с ним россиян", - отметил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.