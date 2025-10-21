Трамп утверждает, что Индия будет сокращать закупки нефти из России

По словам президента США, индийский премьер Нарендра Моди хочет прекращения конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 22 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Индия сократила и намерена и далее снижать объемы закупаемой у России нефти.

"Он не будет покупать много нефти у России", - сказал американский лидер, имея в виду премьер-министра Индии Нарендру Моди. Говоря об Индии, Трамп добавил: "Как вы знаете, они не станут покупать слишком много нефти [у РФ]. Они сильно сократили [закупки нефти] и продолжают сильно сокращать". Президент США отвечал на вопросы журналистов на мероприятии в Белом доме по случаю индийского праздника Дивали.

Трамп отметил, что ранее 21 октября провел с Моди телефонный разговор, в ходе которого обсуждались вопросы торговли. По словам американского лидера, премьер Индии хочет прекращения конфликта на Украине.

Заместитель главы МИД России Андрей Руденко ранее заявил ТАСС, что поставки нефти из РФ в Индию по-прежнему осуществляются. "Все продолжается", - сказал он, отвечая на вопрос, идут ли поставки российской нефти в эту страну, учитывая недавние слова Трампа, который пообещал сохранить "огромные" пошлины для Индии, если она не откажется от закупок российских энергоресурсов.

США 6 августа ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею нефти и нефтепродуктов из РФ. В конце августа американские пошлины на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. МИД Индии назвал эти действия несправедливыми.