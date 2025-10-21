Росатом планирует набрать 40 тыс. сотрудников в машиностроительный дивизион

Новых специалистов хотят привлечь к 2032 году, сообщил глава подразделения Игорь Котов

ПЕТРОЗАВОДСК, 22 октября. /ТАСС/. Порядка 40 тыс. специалистов дополнительно планируют набрать в машиностроительный дивизион Росатома к 2030-2032 году с учетом поставленных на будущее задач. Однако повлиять на ситуацию может демографическая яма, сообщил глава дивизиона Игорь Котов во время своего выступления по ВКС в рамках Машиностроительного форума Северо-Запада.

"С учетом тех амбиций, которые мы перед собой ставим, тех задач, которые перед собой ставим, к 2030-2032 году нам надо будет набрать еще 40 тысяч человек <…>. Мы видим, что те, кого мы могли бы нанять на работу в 30-32 году, это дети, которые заканчивают школу. Мы видим демографическую яму", - отметил глава.

По словам Котова, в таких условиях на первый план выходит роботизация. Он подчеркнул, что речь в этом случае идет не о сокращениях, а о решении вопроса с нехваткой специалистов определенных профессий на рынке труда. "Роботизация - это не про сокращение людей, а именно про недобор тех людей, в чьих профессиях, в чьих руках мы сегодня остро нуждаемся, а на рынке труда они просто отсутствуют", - сказал Котов.

Глава машиностроительного дивизиона добавил, что рассчитывает на активное взаимодействие Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ) и завода "Петрозаводскмаш", которые способны совместно создать новые решения в области роботизации.

"Я очень рассчитываю, что здесь ПетрГУ и "Петрозаводскмаш" как всегда уверенно сработают по роботизации, и те решения, которые будут приняты и опробованы при помощи наших студентов, при помощи тех грантов, которые дает губернатор, мы, конечно же, будем внедрять на всем дивизионе. Хотим, чтобы наш замечательный ПетрГУ стал флагманом в этой истории, и обязательно будем отдельно это обсуждать", - добавил Котов.

Машиностроительный форум Северо-Запада проходил на базе ПетрГУ. Участники обсудили темы, связанные с роботизацией, сенсорикой и мониторингом в промышленности. В мероприятии приняли участие представители профильных министерств и ведомств, руководители промышленных предприятий, IT-специалисты и эксперты.