FT: Airbus, Thales и Leonardo близки к созданию конкурента Starlink

ЛОНДОН, 22 октября. /ТАСС/. Компании Airbus, Thales и Leonardo могут в ближайшее время объявить об объединении своих космических подразделений, чтобы сообща более эффективно конкурировать с компанией SpaceX Илона Маска. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета Financial Times.

По ее информации, 21 октября совет директоров итальянской оборонной компании Leonardo последним из трех участников будущего консорциума одобрил его будущую структуру. Как говорится в статье, объявление об этом может быть сделано уже в самое ближайшее время, хотя еще понадобится согласовать последние технические моменты.

По информации газеты, у франко-германского Boeing в новом предприятии будет доля 35%, в то время, как у двух других участников - по 32,5%. Новая группа компаний будет управлять 30 предприятиями по всей Европе, насчитывающими 25 тыс. сотрудников, и совокупным доходом около €6,5 млрд.

Как говорится в статье, основная цель объединения усилий - создать более эффективную компанию, которая лучше будет отвечать изменениями на рынке спутников и конкурировать с проектом глобальной спутниковой системы связи Starlink Маска. Его разработала компания SpaceX. Система Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет пользователей по всему миру за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов весом до 500 кг.