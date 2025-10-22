ФАС: индексация внутренних цен на удобрения в России не обсуждается

В антимонопольной службе отметили, что вывоз отдельных видов минеральных удобрений ограничен до 31 мая 2026 года

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Индексация внутренних цен на удобрения в РФ в период до лета 2026 года сейчас не обсуждается, сообщили ТАСС в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

"Постановлением правительства РФ ограничен вывоз отдельных видов минеральных удобрений с 1 декабря 2025 года по 31 мая 2026 года. Индексация цен на удобрения в указанный период в настоящее время не обсуждается", - сказали в пресс-службе ФАС.

Ранее в отрасли ожидали, что вопрос об индексации внутренних цен на удобрения будет рассмотрен в сентябре.

Весной сообщалось, что ФАС, Минэкономразвития и Минпромторг поддерживали необходимость индексации, однако Минсельхоз выступал против.

Предельные цены удобрений были зафиксированы производителями в 2021 году, в июне 2022 года они были проиндексированы на 5%, в сентябре - на 5-10%. В 2023 и 2024 годах индексация не проводилась. Сейчас цены заморожены на уровне сентября 2022 года. Производители удобрений весной просили проиндексировать внутренние цены на эту продукцию хотя бы на 10%.