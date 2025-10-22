Росавиация допустила изменения в расписании аэропорта в Калининграде

Это связано с ограничениями в Ленобласти

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Временные ограничения, введенные в некоторых районах Ленинградской области, повлияли на возможность использования воздушных трасс для полетов в Калининград и из него. Об этом сообщили в Росавиации.

"Временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в/из Калининграда. В этой связи в аэропорту Храброво возможны корректировки в расписании рейсов", - говорится в сообщении.