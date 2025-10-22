Белоруссия начала изготовление беспилотников, которые будут применяться в РФ

Заводские испытания планируется завершить до конца года

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Белорусское конструкторское бюро "Беспилотные вертолеты" приступило к изготовлению 22 беспилотных грузовых авиакомплексов Sky-Truck. Аппараты проектировались под российский двигатель ВК-650 и будут эксплуатироваться в том числе в России, сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

"Белорусская компания "Конструкторское бюро "Беспилотные вертолеты" (бренд UAVHELI) из Минска в настоящее время ведет изготовление 22 беспилотных летательных аппаратов вертолетного типа Sky-Truck. Машина изначально создавалась для эксплуатации в районе Северного морского пути. <…> К концу текущего года компания планирует завершить заводские испытания. Заложенные в производство беспилотные вертолеты предназначаются в том числе для российского заказчика", - сказали в организации.

По словам основателя и генерального конструктора КБ "Беспилотные вертолеты" Владимира Чудакова, компания уже провела свыше 200 часов работы на наземном стенде и более 100 часов испытательных полетов с грузом 500 кг. "Машина изначально проектировалась под российский двигатель ВК-650. Сейчас из-за того, что двигатель еще не прошел до конца сертификацию, вертолеты отрабатываются на двигателях Rolls Royce", - отметил Чудаков.

Беспилотная система на базе вертолета Sky-Truck предназначается для транспортировки грузов. Для их размещения используется транспортный контейнер Airbox, устанавливаемый под фюзеляжем беспилотного летательного аппарата. Масса полезной нагрузки БЛА достигает 600 кг. Вертолет способен выполнять полеты продолжительностью до 5 часов и дальностью до 480 км.

Ранее в рамках международной выставки вооружения и военной техники MILEX 2025 в Минске сообщалось, что КБ "Беспилотные вертолеты" и КБ "Раскат" холдинга "Авиаремонтный завод Внуково" заключили контракт на поставку 20 Sky-Truck. Некоторые подсистемы авиационного комплекса будет производиться в России.

Широкий спектр задач

Эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов заявил ТАСС, что беспилотник Sky-Truck может применяться для решения широкого спектра задач. "Если мы говорим про Севморпуть, то это доставка различных грузов с берега на корабль и с корабля на берег, а также с и на буровые платформы, расположенные на шельфе. При этом потенциал комплекса, разумеется, шире и выходит за рамки задач, связанных с обеспечением логистики в Арктике", - уточнил специалист.

Эксперт отметил, что в случае урегулирования вопросов, связанных с правилами применения беспилотных систем, их задействование вместо пилотируемой техники способно обеспечить экономические преимущества эксплуатантам и снизит "ненужные риски для экипажей".

Федутинов подчеркнул, что беспилотный авиакомплекс Sky-Truck имеет мало аналогов в мире. "Помимо Белоруссии такими проектами занимаются в США, в Европе и в КНР. И позитивно то, что союзная нам Белоруссия в этом процессе отнюдь не находится в положении догоняющей", - добавил специалист.