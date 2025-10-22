Цыбульский: ТТК является безальтернативным маршрутом

Трансарктический транспортный коридор не зависит от других стран, заявил губернатор Архангельской области

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Трансарктический транспортный коридор является основной международной артерией, которая не зависит от других стран, сообщил ТАСС председатель комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт", губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"[ТТК] - это, мне кажется, сейчас основной международный транспортный коридор. Трансарктический транспортный коридор в ближайшее время станет одной из основных транспортных артерий. Не надо рассчитывать, что это будет год, два или пять. Это, конечно, проект, рассчитанный на десятилетие. Но то, что это безальтернативный [маршрут] сегодня, не зависящий от других стран маршрут, это очевидно", - сказал он.

Цыбульский отметил, что сейчас важно сосредоточиться на развитии портовой и транспортной инфраструктуры, особенно в районе Северного морского пути. "Потому что в какой-то момент увеличение объема экспорта и изменившаяся внешнеэкономическая и внешнеполитическая ситуация может стать серьезным стоп-фактором", - пояснил он.

Ранее на пленарном заседании ВЭФ президент РФ Владимир Путин отметил растущую заинтересованность в трансарктическом транспортном коридоре из Санкт-Петербурга во Владивосток со стороны российских компаний, работающих в Арктике, и со стороны иностранных перевозчиков. Глава государства отмечал, что необходимо, чтобы трансарктический транспортный коридор действовал в комплексе со всеми прилегающими к Северному морскому пути территориями и с их возможностями.

Трансарктический коридор - маршрут, связывающий восточную и западную части России, порты Санкт-Петербурга и Владивостока, через северные моря, порты Мурманска и Архангельска, призванный соединить мировые промышленные, сельскохозяйственные, энергетические центры и потребительские рынки более коротким, безопасным и экономически выгодным маршрутом. Трансарктический коридор - эволюция проекта "Большой Северный морской путь", реализуемого в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".