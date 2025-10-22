"Руспродсоюз": в РФ минимальная продуктовая корзина за месяц подешевела на 1,8%

Стоимость набора питания на одного человека в среднем составила 7 171,5 руб.

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Стоимость минимальной продуктовой корзины в России за месяц снизилась на 1,8%, рассказали ТАСС в ассоциации "Руспродсоюз".

"Стоимость месячной корзины продуктов для россиян снизилась на 1,8% за месяц и на 0,2% с начала года. Набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдется в 7 171,5 руб.", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дороже всего минимальная продуктовая корзина на Чукотке - 17 980,4 руб. и в Камчатском крае - 12 673,4 руб., дешевле всего - в Мордовии - 5 812,5 руб. и в Пензенской области - 6 002,4 руб.

В то же время стоимость минимальной продуктовой корзины в Москве составляет 8 624,7 руб., в Санкт-Петербурге - 8 441,5 руб. Минимальная продуктовая корзина в Московской области в среднем стоит 7 649 руб., в Ленинградской - 8 248,9 руб., в Калининградской области - 8 479,9 руб., в Татарстане - 6 205,2 руб., в Омской области - 6 159,3 руб., в Хабаровском крае - 9 805,5 руб.

В ассоциации уточнили, что в расчеты вошли 33 наименования продуктов, в том числе мясо, рыба, молочные продукты, яйца, мука, хлеб, крупы, сахар, овощи и фрукты. "Основной вклад в удешевление корзины внести овощи", - отметили в "Руспродсоюзе".