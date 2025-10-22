Цыбульский: экспортные субсидии надо увеличивать для удержания рынков сбыта

Председатель комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт" и губернатор Архангельской области отметил, что транспортные расходы высоки

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Объем экспортных субсидий необходимо кратно увеличить для сохранения традиционных рынков сбыта и снижения транспортных расходов. Такое мнение высказал ТАСС председатель комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт", губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

"Я считаю, что объем экспортной субсидии надо кратно увеличивать, поскольку сегодня наши экспортеры нуждаются в поддержке", - сказал он.

По его мнению, это необходимо, чтобы удержать традиционные рынки. "Для того, чтобы даже не выйти на новые, а сохранить свои традиционные рынки. Им нужна поддержка для того, чтобы уменьшать издержки на транспортные расходы, которые сегодня очень большие", - пояснил он.