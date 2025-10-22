Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии рос на 1,1%

К 07:05 мск он замедлил рост и находился на отметке 2 655,41 пункта

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии вырос на 1,1% и находился на уровне 2 661,27 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск. Такая динамика отмечена после снижения индекса в ходе основной торговой сессии почти на 5% днем ранее.

К 07:15 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на отметке 2 659,33 пункта (+1,02%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.