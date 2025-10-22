В РФ разработали прибор для контроля качества материала на основе стали и бетона

Инженеры называют основным преимуществом изобретения компактность

НОВОСИБИРСК, 22 октября. /ТАСС/. Инженеры из двух вузов в Новосибирске разработали прототип прибора для контроля за распределением стальных волокон в композитном материале - сталефибробетоне, который используют при строительстве ограждающих конструкций атомных станций. Компактный прибор похож на металлоискатель для поиска стальной фибры, сообщили ТАСС в пресс-службе Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).

Сталефибробетон - это композиционный материал из бетонной матрицы, армированной короткими стальными волокнами - фибрами диаметром 0,25-1,2 мм, объемным содержанием 0,5-3%. Он является эффективной заменой классическому бетону со стержневым стальным армированием и применяется для создания несущих элементов, таких как несъемная опалубка стен, в том числе для ограждающих конструкций помещений атомных электростанций.

"Основным преимуществом разработанного прототипа измерительного прибора является его компактность. По своей сути это металлоискатель, настроенный на поиск металлической фибры. При этом прибор способен отличить фибру от крупных металлических объектов (арматура, уголки, швеллеры). Таким образом, кроме контроля равномерности распределения фибры, прибор позволяет осуществлять поиск арматурных стержней и закладных металлических элементов конструкции в присутствии фибры", - рассказали в пресс-службе.

Прибор совместно разработали сотрудники Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) совместно с учеными Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (Сибстрин). Как отмечает руководитель научно-исследовательской лаборатории технического эксперимента НГТУ Арсений Морозов, устройство проводит контроль равномерности распределения фибр в изделии.

Принцип работы

При создании прибора ученые провели математическое моделирование, изготовили макет и провели соответствующие испытания. Устройство позволяет контролировать равномерность распределения фибр в изделиях из сталефибробетона толщиной до 40 мм. "Прибор содержит высокочастотный генератор, датчик магнитного поля и анализатор с индикатором и позволяет измерять действующее значение дифференциального (разностного) сигнала между сигналами от образцовой и измерительной катушек, а также его фазу относительно задающего генератора", - цитирует пресс-служба Морозова.

С помощью разработки можно определить содержание стальной фибры в определенном месте строительной конструкции в зоне действия датчика. При этом показания будут наиболее достоверны при равномерном распределении фибр. Также возможно определить глубину опускания фибр в тонкостенных изделиях, что актуально при использовании литых бетонных смесей. Прибор работает в двух режимах. Первый - режим сравнения, в котором результаты измерения сравниваются с записанными в память результатами измерения тестовых образцов. Во втором режиме на экране дисплея показываются абсолютные значения измеряемых величин. Первый режим наиболее удобен для технологического контроля качества.