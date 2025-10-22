Эксперты прогнозируют всплеск спроса на новые и импортные легковушки в октябре

Максим Кадаков назвал одной из основных предпосылок к этому появившееся понимание у потребителей, что привезти машину из-за рубежа несложно

МОСКВА, 22 октября./ТАСС/. Спрос на новые легковые автомобили в России, как и импорт подержанных машин, в октябре 2025 года может показать всплеск, сообщили ТАСС опрошенные автоэксперты.

"Чтобы попытаться купить авто по действующим расценкам, сэкономить деньги, люди, конечно, увеличили число покупок (импортных подержанных легковушек - прим. ТАСС). И сейчас, если говорить о рынке и новых, и подержанных - у нас в октябре будет всплеск очень хороший, по новым машинам будет 150 тыс. примерно, а то может и больше. Подержанных, конечно, больше полумиллиона вообще продадут", - заявил автоэксперт Игорь Моржаретто.

По словам автоэксперта Максима Кадакова, одной из основных предпосылок к прогнозируемому всплеску спроса на импортные авто в России выступает появившееся понимание у потребителей, что привезти машину из-за рубежа несложно.

"323 тыс. авто (реализованных за счет импорта подержанных легковушек - прим. ТАСС) было по итогам сентября. Значит, минимум будет 400 тыс. [в октябре], поскольку осталось 3 месяца. Еще 400 [тыс.] будет с плюсом с каким-то, до 500 тыс. соответственно", - отметил Кадаков.

Ранее аналитическое агентство "Автостат" сообщило, что ввоз подержанных легковых авто в Россию в сентябре 2025 года достиг рекордного значения за последние два года и составил 48,4 тыс. единиц. При этом практически весь пришелся на физических лиц.