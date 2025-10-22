Реклама на ТАСС
В аэропорту Калининграда задерживается вылет пяти рейсов

В частности, задерживается самолет в Шарм-эш-Шейх
04:20

КАЛИНИНГРАД, 22 октября. /ТАСС/. Задержка вылета пяти воздушных судов фиксируется в аэропорту Калининграда. Это следует из данных онлайн-табло аэропорта.

По информации на табло, задерживается самолет в Шарм-эш-Шейх, а также два воздушных судна в Москву и столько же - в Санкт-Петербург.

Ранее в пресс-службе Росавиации сообщали, что временные ограничения на использование воздушного пространства в ряде районов Ленинградской области сказались на возможности использования воздушных трасс для полетов в Калининград и из него, в связи с чем возможны корректировки в расписании рейсов в аэропорту Калининграда. 

РоссияКалининградская область