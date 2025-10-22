В РФ "однушки без бабушкиного ремонта" стали самым частым запросом арендаторов

Наиболее востребованы квартиры площадью 40,3 кв.м. стоимостью 42,2 тыс. рублей, сообщили риелторы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Наиболее востребованы на рынке аренды городов-миллиононников РФ однокомнатные квартиры площадью 40,3 кв. м и стоимостью 42,2 тыс. рублей. Квартиры с "бабушкиным ремонтом" перестали быть среднестатистическими в найме, выяснил ТАСС вместе с экспертами.

"Наиболее востребованы на рыке аренды однокомнатные квартиры, средняя площадь которых в городах-миллионниках составляет 40,3 кв. м, а средняя стоимость аренды в месяц - 42,2 тыс. руб. Они быстрее всего "уходят" с рынка", - рассказала ТАСС руководитель департамента аналитики и консалтинга "НДВ супермаркет недвижимости" Елена Чегодаева, отвечая на вопрос о типичной квартире в аренду в РФ.

По данным федеральной компании "Этажи", несмотря на дешевизну, квартиры с устаревшим ремонтом все реже пользуются спросом у россиян и в общей доле арендуемых квартир их не более 12%. Жилье же с хорошим ремонтом, мебелью и техникой из-за более стабильного спроса сдается порой на 15-20% дороже, чем аналогичное с "бабушкиным ремонтом", и арендаторы съезжают реже. "Квартиры с устаревшим ремонтом сдаются на волне дефицита предложения, но как только рынок начинает восстанавливаться, арендаторы нередко ищут более комфортные варианты", - пояснили в компании.

Арендаторов может отпугивать не возраст ремонта, а общее впечатление: грязь, поломанная техника, обшарпанные стены, пояснила в беседе с ТАСС эксперт по аренде жилья агентства "Миэль" Мария Жукова. "Если квартира с не очень новым ремонтом, но чистая, с исправной сантехникой и свежими обоями - ее вполне можно сдать, но дешевле. Косметическое обновление квартир может добавить 8-10 тыс. рублей к ежемесячной оплате и сократить срок поиска арендатора", - считает она.

Средняя минимальная стоимость аренды однушки в крупных городах составляет 14,6 тыс. руб., в месяц, средняя максимальная - 113,1 тыс. руб. в месяц, уточнила Чегодаева. Самые бюджетные варианты можно найти в Воронеже (в среднем - 25,7 тыс. руб./мес.), Челябинске (27,8 тыс. руб./мес.) и Уфе (28,6 тыс. руб./мес.). Наиболее дорогие - в Москве (в среднем 78,6 тыс. руб./мес.), Санкт-Петербурге (56,4 тыс. руб./мес.) и Екатеринбурге (49 тыс. руб./мес.).

Актуальные площади

Внутри городов размер среднестатистического жилья в аренду зависит от удаленности от центра, рассказала ТАСС директор департамента аренды федеральной компании "Этажи" Ольга Павлинова.

"В центральных районах из-за более высокой стоимости аренды граждане предпочитают более компактное жилье - студии и однокомнатные квартиры площадью порядка 30 кв. м и двухкомнатные - площадью около 50 кв. м", - сказала она ТАСС. В более отдаленных локациях жилье ищут те, кто готов пожертвовать близостью центра ради лишних квадратных метров: здесь обычно снимают "однушки" с хорошим ремонтом и мебелью от 35 кв. м и "двушки" от 50 кв. м.