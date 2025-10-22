Mint: Индия и США близки к заключению сделки с трехкратным снижением пошлин

Нью-Дели, по утверждению источников портала, "может согласиться на постепенное сокращение" импорта российской нефти

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 22 октября. /ТАСС/. Торговое соглашение между Индией и США, вероятно, будет подписано в ближайшее время с более чем трехкратным снижением американских пошлин в отношении южноазиатской республики. Об этом сообщил информационный портал Mint со ссылкой на три источника.

По данным издания, "Индия и США близки к заключению давно ожидаемого торгового соглашения, вследствие которого американские пошлины на индийский экспорт будут снижены с нынешних 50% до 15-16%".

Учитывая, что энергетика и сельское хозяйство становятся ключевыми темами за столом переговоров, Индия, согласно утверждению источников, "может согласиться на постепенное сокращение" импорта российской нефти. Эти закупки привели к введению Вашингтоном "штрафного сбора" в размере 25% на индийский экспорт. При этом ожидается, что Вашингтон в ответ пойдет на уступки в торговле энергоносителями. Однако Белый дом пока не согласился предоставить аналогичные скидки, предлагаемые Россией.

Сейчас на РФ приходится около 34% импорта сырой нефти в Индию. Около 10% (в стоимостном выражении) текущих потребностей страны в нефти и газе импортируется из США. Нью-Дели также может разрешить ввоз на свои рынки большего количества американской кукурузы без ГМО и соевого шрота. Кроме того, индийская сторона настаивает на включении в соглашение механизма постепенного пересмотра тарифов и доступа к рынку.

До сих пор нет окончательной ясности в вопросе снижения тарифов на молочную продукцию, включая высококачественный сыр, хотя это одно из ключевых требований американской стороны, проинформировал один из источников. О договоренностях по тарифам на сталь и алюминий, вероятно, будет объявлено на саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), который пройдет в столице Малайзии 26-28 октября.

По словам источников, общие контуры соглашения "уже определены, но такие деликатные области, как сельское хозяйство и энергетика, требуют политического одобрения", прежде чем будет объявлено о сделке. Эксперты по торговле также считают, что США "теперь, похоже, готовы к соглашению с Индией, особенно на фоне ужесточения позиции Китая".

Запросы, отправленные 19 октября министру торговли и промышленности Индии Пиюшу Гоялу, представителям министерств торговли и иностранных дел, а также торговому представителю США, остались без ответа до момента публикации, информирует Mint. В ответ на запрос СМИ посольство США в Нью-Дели заявило: "Посольство доверяет торговому представителю США все вопросы, касающиеся торговых переговоров".

О торговых переговорах Индии и США

Нью-Дели и Вашингтон начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале после визита премьер-министра республики Нарендры Моди в США. Две страны стремятся удвоить объем двусторонней торговли и довести его до $500 млрд к 2030 году. Документ планировалось подписать осенью.

Индийская делегация несколько раз посещала Вашингтон для переговоров. Американские переговорщики во главе с помощником торгового представителя США в Южной и Центральной Азии Бренданом Линчем посетили Нью-Дели 16 сентября. МИД Индии назвал очередной раунд состоявшихся обсуждений позитивным.

США 6 августа ввели дополнительные тарифы в размере 25% в отношении Индии в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. В конце августа американские пошлины на импорт индийских товаров и услуг были доведены до 50%. Официальный Нью-Дели расценивает эти действия как несправедливые.