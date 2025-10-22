В МВД рассказали, как распознать в сети бот

Главный ориентир - несовершенство, отметили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ведомства

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Бот в переписке не колеблется и не уточняет, отвечает быстро, пишет лозунгами и говорит одинаково, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России.

"Как понять, что перед вами бот: не колеблется и не уточняет, у него всегда есть четкий ответ и железная уверенность. Пишет лозунгами. "Все все понимают", "это очевидно", "нормальные люди согласны". Не спит. Комментирует мгновенно, в любое время суток, будто живет в коде. Говорит одинаково. Один ритм, одна структура, без эмоций - или с идеально выверенной агрессией", - сказали в управлении.

В МВД добавили, что также бот не вспоминает жизнь. "Спросите про личный опыт - получите сухой шаблон или тишину", - пояснили в УБК. Кроме того, он пишет одно и то же. "Главный ориентир - несовершенство. Живой человек может ошибиться, устать, передумать или написать с эмоцией", - подчеркнули в киберполиции, добавив, что именно эти признаки отличают людей от идеальных, но "пустых" ИИ-комментаторов.

Ботов чаще всего используют мошенники: с их помощью накручивают отзывы и доверие к фейковым сайтам, "брокерам" и товарам, которых не существует. Кроме того, их используют маркетологи, которые запускают искусственные "вирусные волны" вокруг брендов, имитируя популярность, а также политтехнологи, превращающие комментарии ботов в инструмент управления общественным мнением.