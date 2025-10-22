"Известия": Wildberries купила туроператора Fun&Sun

Сумма сделки составляет приблизительно $200 млн

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) приобрела российского туроператора Fun&Sun. Приблизительная сумма сделки составляет $200 млн. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источники, близкие к обеим сторонам переговоров.

Сделка давно состоялась и закрыта, сказал один из источников. Совладелец туроператора пояснил изданию, что сумма сделки составила "не менее чем 15-16 млрд рублей", приблизительно $200 млн по нынешнему курсу.

Представитель онлайн-платформы на запрос газеты напомнил только о стратегическом партнерстве между маркетплейсом и туроператором, начатом в сентябре 2025 года, от других комментариев в компании отказались. В Fun&Sun также отказались от комментариев.