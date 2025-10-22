NHK: в Японии уничтожат почти 460 тыс. кур из-за птичьего гриппа

Это первая вспышка заболевания в этом сезоне

ТОКИО, 22 октября. /ТАСС/. Правительство префектуры Хоккайдо на севере Японии распорядилось уничтожить почти 460 тыс. кур-несушек после подтверждения вспышки птичьего гриппа на одной из ферм впервые в этом сезоне. Об этом сообщил телеканал NHK.

В публикации отмечается, что случаи гибели птиц обнаружили на ферме в городе Сираои на юге префектуры. Анализ показал, что птицы были заражены птичьим гриппом, после чего власти решили провести санитарный забой около 459 тыс. птиц для предотвращения распространения болезни. К работе привлекли около 120 человек. Власти рассчитывают завершить процедуру до 30 октября, еще три дня понадобится на дезинфекцию птицефермы, где выявили грипп. Кроме того, власти запретили вывоз кур и яиц еще с четырех ферм в пределах 10 км от очага заболевания.

Телеканал отмечает, что забою подлежат около 8% от всех кур-несушек в префектуре. На экстренном совещании по мерам противодействия заболеванию губернатор префектуры Хоккайдо Наомити Судзуки попросил администрацию распространить информацию о том, что куриное мясо и яйца, уже находящиеся в обороте, безопасны. Он также призвал создать четкую систему для предотвращения распространения заболевания.

По данным NHK, впервые птичий грипп в префектуре Хоккайдо выявили в 2016 году, и с 2022 года случаи заболевания подтверждают ежегодно. Во время вспышки в 2023 году забою подлежали более 20% всех кур-несушек префектуры, что привело к дефициту яиц и резкому росту цен на них.

Птичий грипп - инфекционная болезнь, вызываемая штаммами вируса гриппа типа А. Заболевание распространено во всем мире, многие виды диких птиц легко переносят заражение, но у некоторых, включая домашних, болезнь развивается и может быть передана человеку.