"Камаз" увеличит экспорт автомобилей в 2025 году на 10%

В основном это произойдет за счет дальнего зарубежья - Азии и Ближнего Востока, отметил глава компании Сергей Когогин

Редакция сайта ТАСС

© Александр Река/ ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. "Камаз" по итогам года нарастит экспорт продукции на 10%, причем в основном за счет стран дальнего зарубежья, сообщил глава компании Сергей Когогин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"В этом году наш прогноз - экспорт вырастет на 10%, причем не за счет стран ближнего зарубежья, а в основном дальнее зарубежье. Это Азия, это Ближний Восток, куда мы исправно отправляем наши автомобили. Большой труд компании, чтобы добиться этих результатов", - сказал он.

Когогин также напомнил, что "Камаз" произвел серию газомоторных автобусов по заказу "Газпрома". По его словам, продажи в данном сегменте в 2025 году стали расти.

Глава компании отметил, что значительное внимание уделяется военному транспорту. "Для силовых структур разработали шесть моделей автомобилей, которые имеют высокий уровень защищенности. В сегодняшних условиях, конечно, это спасение жизни наших граждан, бойцов", - подытожил он.