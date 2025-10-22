"Камаз" ждет продаж грузовиков на уровне 50 тыс. единиц по итогам 2025 года

Гендиректор компании Сергей Когогин отметил, что доля "Камаза" на рынке составляет 34%

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. "Камаз" ожидает продаж грузовиков в России на уровне 50 тыс. единиц по итогам 2025 года, сообщил генеральный директор компании Сергей Когогин на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

"Если брать рынок, он выглядит приблизительно так - мы ожидаем в районе 50 тыс. [продаж грузовиков] в этом году. Доля "Камаза" на этом рынке уже сегодня 34%, по сравнению с 2024 годом она выросла вдвое", - сказал Когогин.

Он также подчеркнул, что правительство своевременно принимало меры, которые были необходимы для поддержания рынка. В частности, особое значение придавалось и пассажирскому транспорту.

"В этом году оперативно приняли решение о выделении дополнительных средств на субсидии регионам, это повлияло на загрузку наших предприятий", - отметил глава "Камаза".