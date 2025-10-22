VK простимулирует выход иностранных паблишеров игр на российский рынок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Платформа VK Cloud и маркет Rustore запускают программу поддержки геймдев-компаний, которая рассчитана на ускорение выхода зарубежных компаний на российский рынок, сообщили в VK.

Специальные условия по программе будут подбираться в индивидуальном порядке, в рамках программы "Облачный апгрейд" (VK Cloud), от Rustore же будут дополнительные возможности "коммуникационной поддержки".

"Инфраструктурные возможности российского облака и экосистема национального магазина приложений помогут паблишерам из Китая, Вьетнама и других стран Азии сделать доступ к играм для пользователей из России быстрым и стабильным", - рассказали в холдинге.

Как отметил директор по развитию бизнеса в Rustore Илья Ульянов, половина приложений и игр в их каталоге - от зарубежных компаний. Программа, по его словам, будет доступна всем студиям, "которые используют платежное решение Rustore и активно взаимодействуют с российской аудиторией".