Обучение цифровой безопасности станет ключевой задачей в борьбе с мошенничеством в РФ

Телефонное и интернет-мошенничество в России остаются одними из самых острых угроз цифровой и финансовой безопасности граждан и экономики страны, подчеркнул член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 22 октября. /ТАСС/. Ключевыми задачами в борьбе с мошенничеством в 2026 году станут разработка образовательных программ для уязвимых групп граждан, обучение предпринимателей цифровой безопасности, усиление надзора за выдачей sim-карт и защитой данных. Такое мнение выразил в ходе форума "Спектр-2025" член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"Развитие образовательных программ для уязвимых категорий граждан, обучение представителей малого и среднего бизнеса мерам цифровой защиты, внедрение искусственного интеллекта в системы мониторинга и предотвращения мошенничества, усиление контроля за выдачей sim-карт и защитой персональных данных, а также развитие технологий выявления и маркировки дипфейков, которые станут одним из ключевых вызовов 2026 года", - сказал он.

Депутат отметил, что телефонное и интернет-мошенничество в России остаются одними из самых острых угроз цифровой и финансовой безопасности граждан и экономики страны и в 2025 году государство приняло ряд масштабных мер, направленных на противодействие этим преступлениям. Однако, как отметил парламентарий, динамика мошеннических схем требует постоянного совершенствования действий.

Немкин напомнил, что в настоящее время в России сформированы два пакета антифрод-инициатив, создающих комплексный заслон киберпреступности, а центральным элементом системы станет государственная платформа "Антифрод", объединяющая данные банков, операторов связи и государственных органов для мониторинга и оперативного блокирования мошеннических операций. "Эта система должна значительно повысить скорость реагирования на действия злоумышленников и улучшить координацию между участниками рынка. Но самое важное - она позволит выявлять новые схемы мошенников еще до того, как они начнут их массовое применение", - добавил парламентарий.

"Борьба с телефонным и интернет-мошенничеством - это непрерывный процесс, требующий комплексного и синхронизированного подхода. Уже достигнуты значительные успехи, но только постоянное развитие технологий, законодательных мер и повышение цифровой грамотности граждан помогут обеспечить надежную защиту общества от современных угроз", - заключил Немкин.