В России в год около 1,3 млн россиян нуждаются в комплексной реабилитации

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Более 11 млн человек с инвалидностью проживают в России, и из них почти 788 тысяч - это дети. Кроме того, в год около 1,3 млн россиян нуждаются в комплексной реабилитации, сообщила первый заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, выступая на национальном конгрессе "Национальное здравоохранение".

"У нас сегодня в год нуждаются в комплексной реабилитации и абилитации порядка 1,3 млн человек", - сказала она.

Как уточнила Баталина, в РФ проживает 11,4 млн граждан с инвалидностью, из них почти 788 тыс. - это дети. "Это очень большая и очень важная для нас группа граждан, это состояние, которое, к сожалению, может возникнуть в жизни любого. И создавая условия, мы должны создавать их потенциально для реализации в любом населенном пункте", - добавила она.

Четвертый национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение" проходит в Москве 22-23 октября. Организаторы конгресса - Министерство здравоохранения Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Организационным партнером мероприятия выступает ФГБУ "ЦНИИОИЗ" Минздрава России.

