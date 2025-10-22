Силуанов: вклад из бюджета в технологическое лидерство даст рост экономики

На развитие микроэлектроники, робототехники, станкостроения в проекте бюджета РФ на 2026-2028 годы заложено более 2,5 трлн рублей

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Эффективное расходование бюджетных средств в технологическое лидерство и инфраструктуру даст прирост экономики России. На развитие микроэлектроники, робототехники, станкостроения в проекте бюджета РФ на 2026-2028 годы заложено более 2,5 трлн рублей. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Госдумы.

"Ну и за счет повышения эффективности расходования бюджетных средств, каждый рубль, вложенный в технологическое лидерство, инфраструктуру, должен дать прирост экономики нашей страны", - сказал он.

Министр напомнил, что на развитие микроэлектроники, робототехники, станкостроения в проекте бюджета РФ на 2026-2028 годы заложено более 2,5 трлн рублей.

"Опорная сеть аэродромов также важнейшая задача. Выделим на это более 200 млрд рублей. И это позволит реконструировать и построить в 2030 году не менее 75 аэродромов", - добавил Силуанов.

Госдума на заседании 22 октября рассматривает в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2026-2028 годы, проекты бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также ряд других бюджетообразующих законопроектов, в числе которых - поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы, а также законопроект об увеличении МРОТ.

Проект бюджета РФ предполагает, что в 2026 году ВВП вырастет на 1,3%, а за три года увеличится почти на 7%, составив в номинальном выражении около 276 трлн рублей. Доходы бюджета в 2026 году составят 40,3 трлн рублей, в 2027 году - 42,9 трлн рублей, в 2028 году - 45,9 трлн рублей; расходы - 44,1 трлн рублей, 46 трлн рублей и 49,4 трлн рублей соответственно.