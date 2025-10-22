Минфин сообщил о планах ДОМ.РФ провести IPO в ближайшие недели

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев уточнил, что это часть программы по выводу акций компаний с государственным участием на рынок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Первичное размещение акций (IPO) банка "ДОМ.РФ" планируется провести в ближайшие недели. Об этом сообщил заместитель министра финансов России Алексей Моисеев, выступая на II форуме Московской биржи по корпоративному управлению "Фундамент нового роста".

"IPO "ДОМ.РФ", как мы ожидаем, пройдет через несколько недель", - заявил Моисеев.

Он уточнил, что это часть программы по выводу акций компаний с государственным участием на рынок.

На этой неделе глава ДОМ.РФ Виталий Мутко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным говорил, что банк планирует вывести на рынок около 10% акций и привлечь с рынка от 15 до 30 млрд руб. По словам Мутко, подготовка к размещению сейчас находится на завершающей стадии. Основная часть привлеченных средств будет направлена на проектное финансирование.